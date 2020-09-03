شكرا لمتابعة خبر عن دعوة عاجلة من الجنرال ”الأحمر” في اول تعليق له على استشهاد الشيخ ”ربيش العليي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، إن اليمن فقد باستشهاد الشيخ القبلي والبرلماني ربيش علي وهبان العليي، قامة برلمانية مسؤولة ووجاهة اجتماعية بارزة وسياسياً محنكاً وقائداً عسكرياً مقداماً.

ودعا الجنرال الأحمر إلى التكاتف والتلاحم انتصار لدماء الشهداء الأبطال من اليمنيين وأشقائهم في التحالف واقتداءً بنهجهم السامي في بذل أغلى يملكون دفاعاً عن قضية اليمنيين ودولتهم وهويتهم العروبية.

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وأكد، أن الشهيد ربيش العليي لبى نداء الوطن وانصرف عن حياة الدعة والراحة ووهب روحه الغالية في طريق الحرية والكرامة طريق الشهادة وفي سبيل الله ثم الوطن الذي يعمل الحوثي على تغيير هويته العربية والاسلامية إلى فارسية مجوسية.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية البارزة التي يزخر بها سجل الشهيد الراحل والحافل بالنضال والعطاء الوطني والمجتمعي والسياسي في مختلف المراحل التي مرت بها بلادنا.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه التضحيات التي يتقدمها الرجال المخلصين الصادقين أمثال الشهيد وأقرانه وزملائه كفيلة بتحقيق النصر ورفع راية اليمن خفاقة على كل جبل وسهل في ربوع وطننا الحبيب،

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أحر التعازي وأصدق المواساة لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأقارب وأسرة الشهيد وزملائه في مجلس النواب وقيادات ومنسوبي الجيش والمقاومة وأبناء الحيمة، بهذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".