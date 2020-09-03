مواطن في إب يحرق نفسه بسبب سياسة عاقل الحارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

أحرق مواطن بمحافظة إب، وسط اليمن، نفسه احتجاجاً على سياسة عاقل حارته.



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وذكرت مصادر محلية أن المواطن حميد الحبيشي ويعمل "بائع آيسكريم" قام بإحراق نفسه احتجاجاً على سياسة عاقل حارته بخصوص توزيع الغاز المنزلي.

وبحسب المصادر، فإن المواطن الحبيشي سبق وأن اشتكى ولم يجد من ينصفه، مشيرة إلى أنه تم إسعافه إلى مستشفى ناصر.

يذكر أن حميد الحبيشي يعمل منذ سنوات ببيع الآيسكريم، ويعول أربع بنات أيتام في غرفتين بالمدينة القديمة وظروفه صعبة.