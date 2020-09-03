المليشيا تعتدي بالضرب على تظاهرة نسائية بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
اعتدت ميليشيا الحوثي، على تظاهرة نسائية، في العاصمة صنعاء خرجت للمطالبة باستعادة الأموال المحتجزة لدى المليشيات في شركات الأسهم.
وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي ميليشيا الحوثي ومايسمى "الزينبيات" أقدموا على الاعتداء على مسيرة نسائية مطالبة بإعادة الأموال من قبل ملاك شركات الأسهم في العاصمة صنعاء والتي احتجزتها المليشيات مؤخرا.
وأضافت المصادر ان عدد من المتظاهرات قمن بإحراق "العباءات" احتجاجاً على عدم تجاوب مليشيا الحوثي لمطالبهن بإعادة أموالهن المحتجزة لدى قيادات من المليشيا في ظل استمرار المماطلة بذرائع واهية.
وأشارت المصادر ان المليشيات قامت خلال الايام الماضية باختطاف عدد من منظمي المظاهرات الاحتجاجية واقتادتهم الى سجونها.
ولفتت المصادر الى ان مليشيات الحوثي كانت تفرض نسبة 35 % من أرباح شركات الاسهم على ملاكها لصالحها
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