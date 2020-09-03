شكرا لمتابعة خبر عن آخر فيديو للشيخ ”ربيش العليي” يتوعد فيه مليشيا الحوثي قبل استشهاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشيخ، ربيش علي وهبان العليي، قبل استشاده بأيام وهو يتوعد جماعة الحوثي بالحرب، ومحاسبتها إما في الدنيا أو في الآخرة أمام الله عز وجل.

وفي المقطع تحدث الشيخ العليي عن جرائم جماعة الحوثي، والوجع الذي خلفته الجماعة للشعب اليمني، متوعدا بالحرب ضد جماعة الحوثي في الدنيا، أو أن يستشهد ويبعث يوم القيامة وهو ماسك بأعناق جماعة الحوثي ليشكوها عند الله وطالب بمحاسبتها على جرائمها.

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وقال الشيخ الشهيد ربيش العليي في مقطع آخر له: "لا نريد أن نكون قادة، نريد أن نكون تحت قيادة الوطن. مضيفا: "لا نسعى لمناصب،بل لحفظ ماء وجيهنا".

والشيخ ربيش علي وهبان هو عضو مجلس النواب وواحد من أبرز مشايخ اليمن، استشهد أمس الأربعاء وهو يخوض غمار النضال الوطني في جبهات العزة والكرامة لاستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية ودحر الانقلاب.

ونعت قيادات حكومية وعسكرية، الشيخ ربيش علي وهبان العليي، الذي استشهد اثناء قيادته قود هجوم مضاد على جماعة الحوثي المتمردة في منطقة المخدرة جبهة صرواح غرب مأرب .