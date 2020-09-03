شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني يعلن مقتل عناصر حوثية وتدمير آليات عسكرية للجماعات في جبهة ”المخدرة” بمأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم الخميس، عن مقتل عدد من جماعة الحوثي في جبهة "المخدرة" غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني في تغريدة على صفحته "بتويتر": إن "أبطال القوات المسلحة تمكنو من تدمير عربتين وطقم قتالي جماعة الحوثي".

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وأكد المركز الإعلامي مصرع جميع من كانوا على متنها بجبهة المخدرة غربي محافظة مأرب.

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومستمرة بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من جماعة الحوثي بينهم قيادات بارزة في الجماعة.