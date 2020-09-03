شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول في صافر يفصح عن طريقة للنجاة من الكارثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة «صافر» لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة، إن الناقلة تحتاج إلى تفريغ فوري لحمولتها من النفط قبل حدوث كارثة بيئية لا مثيل لها في اليمن والمنطقة في حال حدوث تسرب أو انفجار لهذه الكميات من النفط.

وأكد مسؤول رفيع من الشركة، أن الحديث عن صيانة أو تقييم للناقلة من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق ويسير في الاتجاه الخاطئ.

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وفي ذات السياق أكدت الأمم المتحدة أن تسرب النفط سيدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

وستشمل التأثيرات المحتملة أيضاً إغلاق ميناءي الحديدة والصليف لمدة تصل إلى 6 أشهر؛ مما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي يحتاج إليها؛ وفقاً للأمم المتحدة.