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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشرى عظيمة.. اكتشاف كنز يمني ثمين في شبوة الخميس 3 سبتمبر 2020 الخليج 365 عثر مهندسون من شركة ( omv) اليوم على كميات من خام النفط طفحت من باطن الارض الى سطحها وذلك في منطقة صحراوية قريبة من حقل العقلة بمديرية عرماء شمالي محافظة شبوة.

Advertisements وطبقا لتقديرات المهندسين فإن ذلك مؤشر على وجود كميات هائلة من خام النفط التي تظهرها صحاري شبوة. وناشدوا الجهات المعنية بضرورة التحرك للقيام باللازم للحفاظ على هذه الموارد واستغلالها وتسخيرها في خدمة الوطن وابناءه.

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