شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يستهدف الحوثيون بأكثر من 24 غارة في محافظتي مأرب والبيضاء .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف ، مساء الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، بأكثر من 24 غارة تحركات لجماعة الحوثي في محافظتي مارب والبيضاء . وقالت مصادر إعلامية ، الأربعاء ، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مساءً ، تحركات الحوثيين في محافظتي مارب والبيضاء بـ 24 غارة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضافت المصادر ، أن هذه الغارات تركزت على مديرية ماهلية بـ 10 غارات و7 على مديرية مدغل بمحافظة مارب . وأضافت المصادر أن طيران التحالف العربي استهدف أيضا تحركات الحوثيون في محافظة البيضاء بـ7 غارات على مديرية ولد ربيع . هذا وشكل الطيران عائق أمام جماعة الحوثي ، والذي من خلاله يتم قطع إمدادات وضرب تحركات جماعة الحوثي ، وخاصة في المناطق المفتوحة كاقليم سبأ والذي يتم فيه تدمير العربات العسكرية الحوثية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف : يستهدف الحوثيون بأكثر من 24 غارة في محافظتي مأرب والبيضاء .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.