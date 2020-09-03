شكرا لمتابعة خبر عن انشقاق مسؤول أمني كبير من قوات الشرعية برفقة عدد من مرافقيه وانضمامة إلى الحوثيين ..اسم + صور+ منصب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا لموجة الهجرة الجماعية لقيادات ومسؤولي ومنتسبي الشرعية من المحافظات المحررة وصل ، الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، إلى العاصمة صنعاء مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الجوف ، برفقة عدد من مرافقيه معلنا انضمامه لقوات الحوثي .

وأعلن القيادي البارز في قوات الرئيس هادي ومدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الجوف ، المقدم محمد الصلاحي ، انشقاقه عن الشرعية وانضمامه للحوثيين في صنعاء ، عقب وصوله صباح ، الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، الى ميدان السبعين بأمانة العاصمة برفقة 6 من مرافقيه .

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وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حوثية ، المقدم محمد الصلاحي مع 6 من مرافقيه ، اثناء استقبالهم الرسمي في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ، من قبل عدد من القيادات الأمنية والمشايخ القبلية وشخصيات اجتماعيه موالية للحوثي.

وحظي مدير البحث الجنائي بمحافظة الجوف ، باستقبال رسمي لافت تقدمه مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية ، التابعة للحوثيين العميد منصور اللكومي حيث قال الأخير إنه شرف كبير لهم أن يكون محمد الصلاحي بينهم، واصفاً إياه بالقدوة الامنية الفذه، والقائد الوطني المحنك ، داعيا من تبقى من القيادات الأمنية في صفوف الشرعية بالانضمام إلى حضن الوطن وفق تعبيره .