شكرا لمتابعة خبر عن المقاومة الوطنية : في مأرب تخسر قيادياً كبيراً استشهد بعد معارك طاحنة ضد الحوثيين .. الاسم+صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد ، الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، قيادي من حزب التجمع اليمني للإصلاح ونائب رئيس مجلس مقاومة صنعاء ، في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية باستشهاد الشيخ ربيش علي وهبان العليي ، وهو يقود هجوم للجيش الوطني في جبهة المخدرة بعد تحرير وادي مدغل من جماعة الحوثي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ويعد الشيخ ربيش العليي أحد أبرز مشائخ محافظة صنعاء ، وعضو مجلس النواب عن مديرية الحيمة الخارجية. والشيخ ربيش هو نائب رئيس مجلس مقاومة صنعاء ومن أوائل المقاومين لجماعة الحوثي منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

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