شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية تعتقل 8 قيادات بارزة في الشرعية بعد أن وجهت لهم هذه التهمه وثيقة + الاسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة بالعاصمة السعودية الرياض مساء الأربعاء ، بأن السلطات الأمنية في المملكة اعتقلت ثمان قيادات بارزة في الشرعية بتهمة التعاون والدعم لجماعة الحوثي عقب تسريب وثيقة تكشف عن تلك الأسماء .

واتهمت السلطات السعودية عدد من قيادات الشرعية بالتعاون مع جماعة الحوثي وإسنادهم لما بالمال تحت ما يسمى المجهود الحربي للجماعة في صنعاء .

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وبينت وثيقة مسربة موجهة لشقيق زعيم جماعة الحوثي عبدالخالق بن بدر الدين الحوثي ، من مركز القيادة والسيطرة الرئيسي التابع للحوثيين في صنعاء عن وصول دفعة من الأموال لدعم المجهود الحربي من عدد من القيادات التابعة لحزب الإصلاح في الحكومة الشرعية .

وأوضحت الوثيقة بأن هذه الدفعة هي السادس من الأموال والعقارات والأراضي من المحافظات المحتلة بناء على تنسيق مع شخصيات وصفتها الوثيقة بالمتعاونة وإرسالها للمجهود الحربي .

وتسائل مهتمون بالشأن اليمني عن السر الذي دفع بالتحالف بتسريب تلك الوثائق وفي هذا التوقيت لا سيما في ظل الوضع العسكري الصعب الذي تمر به قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب .

لافتين بأن ذلك معناه بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قد اتخذ قرار القضاء على القيادات التابعة للشرعية والمنتمية لحزب الإصلاح وإزاحتها من المشهد السياسي برمته .

والمحتجزون من قبل السلطات السعودية هم محمد ناصر الحزمي الأدريسي ، أمين عبدالله محمد الناصري ، عبدالله محمد علي معزب ، مهدي صالح صالح العقيلي ، مبخوت بن عبود الشريف ، وليد محسن عبد الله مثنى ، رشيد محمد حسين راصع ، مقبل مثنى محسن المعكر.