شكرا لمتابعة خبر عن منظمة حقوقية تتهم قيادات في القوات المشتركة بإعتقال الأطفال وإخفائهم في سجون سرية بالمخا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت منظمة سام للحقوق والحريات ، الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، بالإفراج عن طفل عمره 12 عاماً اعتقل مع والده بمدينة المخا غربي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها ، أن “قوات اللواء الأول عمالقة في الساحل الغربي بمدينة المخا الذي يقوده رائد المحرمي اليافعي قامت بإعتقال خالد يوسف فضل العزيبي،50 عاما، وولده الطفل عمرو 12 عاماً”.

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وأشارت الى إنها” تلقت بلاغا بشأن اختطاف خالد يوسف فضل وولده عمرو يوم الإثنين الساعة 12 ظهرا الموافق 25 أغسطس 2020، من مدينه المخا الشارع الرئيسي أمام محل عبد الفتاح الراسني”.

وكان شهود عيان أكدوا للمنظمة أن خالد فضل وولده عمرو اعتقلا من قبل جنود يتبعون اللواء الأول عمالقة بلباس مدني بتوجيه من قيادة القوات المشتركة في الساحل ، وذلك أثناء ذهابهما للسوق بسيارته هو وولده الصغير عمر حيث اشهروا السلاح عليه، وأخذوه معهم بطقم عسكري يرافقه طقم آخر.

وأوضحت المنظمة، بأن شهودعيان أفادوا على رؤيتهم لخالد وطفله وهما يؤخذان إلى معسكر الدفاع الجوي سابقا الذي يستخدم حاليا مقرا ومؤخرة للواء الأول عمالقة.

ولفتت منظمة سام إلى إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن الضحية اعتقل بسبب نشره لآراء ناقدة لقيادات الساحل من بينها طارق صالح متهما لهم بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان في المخا.