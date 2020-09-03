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عدن - ياسمين التهامي - ملك البحرين يُحرج السعودية ويشكوها إلى "كوشنر" بشأن التطبيع مع إسرائيل.. شاهد ماذا قال؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة من الحمل الثقيل الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على أمراء النفط في الخليج، من خلال إجبارهم على التطبيع مع إسرائيل مقابل حماية أراضيهم وعروشهم من التوغل الإيراني. في هذا الصدد، قالت وكالة أنباء البحرين إن عاهل البلاد أبلغ جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على “الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية“. ويزور كوشنر دول الخليج العربية في أعقاب اتفاق 13 أغسطس آب بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ويقول إنه يأمل في أن توطد المزيد من الدول علاقاتها بإسرائيل. وتقول السعودية، الحليف الوثيق للبحرين، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. (رويترز)

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