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عدن - ياسمين التهامي - الفلكية اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تتنبأ بما سيحدث قريبًا: ستتكرر هذه المأساة للأسف!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفلكية اللبنانية للتنبؤ من جديد، وذلك، بعد تكليف سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب تشكيل الحكومة العتيدة. وتوقعت ليلى عبد اللطيف في اتصال مع "الهديل" ألا يكون عمر الحكومة طويلا. وأشارت عبد اللطيف إلى أن التظاهرات ستعود إلى الشارع. وعن أحداث خلدة، قالت إنها ستتكرر للمرة الثانية للأسف. المصدر: الهديل

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