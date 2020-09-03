شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘المشاط’’ يتحدث بكلمات قالها ‘‘الصماد’’ قبل مصرعه بأسبوع.. هل اقتربت نهايته ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‘‘المشاط’’ يتحدث بكلمات قالها ‘‘الصماد’’ قبل مصرعه بأسبوع.. هل اقتربت نهايته !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الثلاثاء، ترديد كلمات قالها الصريع صالح الصماد، قبل مقتله بأسبوع؛ في حديث اعتبره مراقبون إحساس بقرب نهايته. و تحدث المشاط، في لقاء مع عدة قضاة، موالين للمليشيا الحوثية، قائلا:" الكلام الذي سمعتموه من الصماد ستسمعوه من مهدي المشاط، إذا قال الصماد بألا مسكن لأولاده بعد مصرعه إلا في مسقط رأسه، فأولادي لا يمكنهم أن يجدوا بيتاً حتى في مسقط رؤوسهم، لأن مقاتلات التحالف دمرته في بداية الحرب"؛ حد تعبيره. وتابع زاعما: ونحن جئنا من باب المسؤولية وهذه نعمة من الله؛ حد زعمه. وأدعى: إذا تحدثنا عن الفساد فهو من باب حرصنا الشديد على ألا نفتح مجال ولا ثغرة حتى لألف ريال يظلم بها مواطن؛ فيما موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا بلا مرتبات منذ أكثر من خمس سنوات، ومقابل ذلك يتم ابتزاز المواطنين بكافة المؤسسات الحكومية، بأخذ رشاوى وجبايات لم تكن في الحسبان، أن يصل إلى الوضع إلى هذا المستوى المنحدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘المشاط’’ يتحدث بكلمات قالها ‘‘الصماد’’ قبل مصرعه بأسبوع.. هل اقتربت نهايته ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.