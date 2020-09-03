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عدن - ياسمين التهامي - في صحراء يمنيه.. كميات من خام النفط طفحت من باطن الارض الى سطحها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مهندسون من شركة ( omv) اليوم على كميات من خام النفط طفحت من باطن الارض الى سطحها وذلك في منطقة صحراوية قريبة من حقل العقلة بمديرية عرماء شمالي محافظة شبوة .. وطبقا لتقديرات المهندسين فإن ذلك مؤشر على وجود كميات هائلة من خام النفط التي تظهرها صحاري شبوة .. وناشدوا الجهات المعنية بضرورة التحرك للقيام باللازم للحفاظ على هذه الموارد واستغلالها وتسخيرها في خدمة الوطن وابناءه..

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