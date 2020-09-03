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عدن - ياسمين التهامي - عبد الملك الحوثي يصدر توجيهات هامة لأتباعه بخصوص تعز !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين، الأربعاء، الإفراج عن 20 أسيراً من أسرى القوات الحكومية في تعز في مبادرة من طرف واحد. ووفقا لوكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الجماعة، فإنه تم تسليم الأسرى لأهاليهم بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والرسمية، بناء على توجيهات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ومطلع الشهر الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، تحرير 13 من أسرى مقاتليهم في عملية تبادل أسرى بمحافظة تعز، مهد لها وسطاء محليون، بعد عمليات تبادل مماثلة في الجوف والبيضاء. ولجأ الحوثيون والقوات الحكومية إلى الوساطات المحلية لإطلاق سراح مقاتليهم، بعد فشل إحراز الأمم المتحدة منذ اتفاق السويد الموقع قبل نحو عامين، في تحقيق أي اختراق حاسم في ملف الأسرى الإنساني.

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