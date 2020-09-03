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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... أحدث تطورات أرض المعركه بمأرب !

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جديد اب برس

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مصادر عسكرية بمأرب عن تمكن قوات الجيش الوطني،من استعادة السيطرة على مركز مديرية ماهلية بعد سقوطها في قبضة الحوثيين خلال الساعات الماضية . وأكدت المصادر لـ"إب برس" أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على مركز مديرية "ماهلية"بعد ساعات من تسلل مجاميع حوثية إلى مركز المديرية ومحاولة السيطرة عليها. وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، استعادة مركز مديرية مدغل وسوق مدغل ووادي مدغل وكمب كعلان بمأرب بعد ساعات من سيطرة مليشيا الحوثي عليها. وأضافت، أن الجيش والمقاومة شنوا هجوما معاكسا على المليشيات بقيادة الشيخ القبلي البارز، ربيش وهبان العليي عضو مجلس النواب الذي استشهد خلال المواجهات، وتمكن الجيش من تحرير مناطق واسعة كانت قد سقطت بيد مليشيا الحوثي. وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات بين الجيش والمليشيات لازالت مستمرة حتى اللحظة، وهجوم الجيش على الحوثيين مستمر، ووصلت القوات الحكومية إلى المخدرة بعد تحرير مدغل. وفي وقت سابق، نعى رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إستشهاد القيادي في الحكومة الشرعية والشيخ القبلي البارز "ربيش علي وهبان العليي"، عضو مجلس النواب. وبحسب بريقة العزاء التي بعثها الرئيس هادي، فقد استشهد الشيخ ربيش العليي وهو يقود هجوم مضاد على ميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة المخدرة جبهة صرواح غرب مأرب . وأشاد الرئيس هادي بمناقب الشهيد وبطولاته التي سطرها مع قبائل ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الوطن خسر برحيل الشهيد أحد أبرز الشخصيات الإجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني الذي تحاول ميليشيا الحوثي نقله إلى اليمن . وعبر الرئيس هادي في البرقية عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.