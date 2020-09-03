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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير حوثي بارز يباغت الجميع ويكشف إن جلال هادي( نجل الرئيس هادي ) يدعم الحوثيين بالمال

اتهم وزير بحكومة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها، اليوم الاربعاء، مالك قناة "الهوية" الاعلامي محمد العماد، بتلقي أموال من "جلال هادي".

وقال حسين حازب وزير التعليم العالي بحكومة المليشيا، في نشر على صفحته بالفيسبوك، ردا على "العماد" أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن " الوطنية والارتزاق لا تجتمع في شخص واحد، ولا تجتمع الرجولة والمروة والوطنية في من يأخذ المال من أبو نايف أو من جلال عبدربه (نجل الرئيس هادي) ويرفع شعار الوطنية مع أبو جبريل(في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي)".

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وأضاف حازب: ولا تجتمع المصداقية والمهنية والأمانة في من يذكر مساوئ الاموات، ولا يذكر محاسنهم.!!؟؟؛ في إشارة إلى هجوم العماد بشكل شبه مستمر على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وختم حازب متسائلا: أليس كذلك .؟؟؟

وفي وقت سابق قال حازب " إذا كانت قناة الهوية الفضائية تمثل الهُويّة اليمنية وتعبر عنها شكلاً ومضموناً فعلى اليمن وهويته السلام في الشكل والمضمون!؟". وأضاف حازب ناصحا: إتق الله يا عزي في هُويّة أهلك وقومك على الأقل في الشكل والمظهر والصوت .!؟ وتثير قناة الهوية التي يملكها العماد والمقرب من زعيم المليشيا، ردود فعل غاضبة على خلفية تناولاتها الاعلامية المستفزة واساءتها للهوية الوطنية والذات اليمنية.