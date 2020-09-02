أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وهي كالتالي : قصف حوثي يتلف محاصيل زراعية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498723/ الضالع.. حملة مداهمات حوثية لمصادر الطبعة الجديدة من العملة في دمت https://www.elyamnelaraby.com/498730/ مقتل 5 أشخاص وامرأتين بحادث إطلاق نار في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/498732/ Advertisements البحسني يوقع على عدد من العقود لمشاريع مهمة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/498738/ الضالع.. إضراب شامل في دمت احتجاجاً على استفزازات الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/498755/ البحسني يوجه شركة النفط فرع ساحل حضرموت بتوفير 100،000 لتر ديزل بصورة عاجلة https://www.elyamnelaraby.com/498764/ البحسني يوجه شركة النفط فرع ساحل حضرموت بتوفير 100،000 لتر ديزل بصورة عاجلة https://www.elyamnelaraby.com/498764/

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