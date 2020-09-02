شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : خيانة كبرى للتحالف: قيادات عسكرية بارزة يغادرون جبهات مأرب وينضمون إلى قوات صنعاء (أسماء وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت لجنة العائدين اليوم الأربعاء بصنعاء عدداً من الضباط الذين عادوا إليها “مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الجوف المقدم محمد أحمد الصلاحي والملازم أول خالد محمد الحزيمي”، واللذين كانا ضمن ما يسمى بلواء الفتح ومحمد أحمد الربيعي من ما يسمى باللواء 63 في علب.

وخلال استقبال العائدين رحب مدير عام التوجيه والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، بالمقدم الصلاحي ورفاقه الذين اتخذوا القرار الصائب بترك معسكرات التحالف في الجوف ومأرب..

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ولفت إلى أن عودة القيادات الأمنية والضباط يشير إلى نسبة الوعي الكبير لديهم بعد أن تبينت لهم حقائق التحالف وأطماعه لا سِـيَّـما عقب إعلان دول التحالف التطبيع العلني مع إسرائيل.

بدوره أكّـد العائد المقدم محمد الصلاحي أنه وجد حفاوة كبيرة خلال استقباله في العاصمة صنعاء ووجد معاني الأُخوة والمحبة، موضحًا أن عودته جاءت بعد أن تبينت له حقائق تحالف العدوان والمخدوعين بعد إعلان التطبيع الإماراتي مع إسرائيل إلى جانب ما يتعرضون له من اضطهاد وقتل بدم بارد من قبل التحالف.

ودعا المقدم الصلاحي زملائه المخدوعين للعودة وترك معسكرات العدوّ واتِّخاذ القرار الصائب واستغلال فرصة سريان قرار العفو العام.

فيما العائدون عن امتنانهم للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا على قرار العفو العام عن المغرر بهم في صفوف التحالف وأتباعه.

ودعوا من لا يزالون في صف التحالف للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى مناطقهم للعيش بين إخوانهم وأهاليهم بسلام.