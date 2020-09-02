الصحة العالمية: 4300 مريض بالفشل الكلوي في اليمن يعانون من نقص الأدوية وانعدام المشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن 4300 مريض بالفشل الكلوي في اليمن يعانون نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الأساسية فضلاً عن توقف عدد من مراكز الغسيل بسبب انعدام المشتقات النفطية، سيما في ظل الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على السفن النفطية.

وقالت المنظمة، في تقرير لها اليوم، إن مراكز غسيل الكلى في اليمن، “تعاني نقصا حادا في الإمدادات الأساسية والتشغيلية مثل الأدوية والوقود، فضلا عن نقص الأموال اللازمة لدفع أجور العاملين الصحيين بانتظام”.

وذكر التقرير أنه “بين سبتمبر 2019 ومايو 2020، تم توفير ما يصل إلى 110 آلاف و340 جلسة غسيل كلى لأكثر من 4 آلاف و300 مريض يعانون من الفشل الكلوي المزمن في اليمن”.

وأضاف التقرير: “على الرغم من الجهود طويلة الأمد التي تبذلها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بالتنسيق مع السلطات الصحية، لا تزال هناك ثغرات كبيرة بسبب نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن في ظل انهيار المؤسسات العامة”.

وأردف: “لا تزال هناك حاجة ملحَة لإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفا ولتلبية الاحتياجات الماسّة لمرضى الفشل الكلوي”.

ونقل التقرير عن عبد الوهاب النهمي، مسؤول الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية في اليمن إن “الوصول المحدود لجلسات غسيل الكلى والعلاج يعرض حياة المرضى المستضعفين للخطر وسيؤدي إلى نتائج مُهلكة، ناهيك عن المعاناة التي يمرون بها وأسرهم بسبب نقص العلاج”.

ويحتاج أكثر من 9ر17 مليون يمني من إجمالي عدد السكان البالغ 30 مليونا إلى خدمات الرعاية الصحية، في حين أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل في البلاد التي تشهد حرباُ منذ أكثر من خمس سنوات، وفق تقرير المنظمة.