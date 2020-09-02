شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثمان الطفلة ثريا آخر ضحايا غرق أسرة كاملة في إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على جثمان آخر ضحايا حادثة غرق سيارة جرفتها السيول بمحافظة إب قبل عشرة أيام وبداخلها 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال ماتوا جميعاً باستثناء السائق الذي نجا باعجوبة.

وذكرت المصادر، أن فريقاً من المتطوعين عثر على جثمان الطفلة ثريا جزيلان الحاشدي (14 عاماً) في السائلة جوار المبنى الحكومي للجوازات القريبة من منطقة المشاعبه وادي دار الشرف بمدينة إب بعدما جرفتها السيول الإثنين قبل الماضي.

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وأشارت المصادر الى أن جثمان ثريا وجدت مطمورة بالطين والإطارات التالفة، بعد عشرة أيام من البحث إثر غرقها مع عائلتها في مياه السيول الغزيرة بالمحافظة.

ووجد الأهالي والمزارعون في الوديان خارج مدينة إب، في وقت سابق جثث بقية الضحايا وهم شقيقها قاسم جزيلان الحاشدي 13 عاما، ومحمد فواز الشرماني 11عاما، لطف فواز الشرماني 6 أعوام، وكفى محمد الشرماني 20 عاماًً.

وأدت السيول التي ضربت اليمن خلال الشهرين الأخيرين إلى وفاة 174 شخصا، فضلا عن تهدم وتضرر عشرات المنازل بصورة كلية وجزئية وفقا لتقارير رسمية سابقة.