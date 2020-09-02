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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الفاجعة التي خلفت عدة ضحايا مدنيين بينهم قتلى .. في العاصمة السعودية الرياض.. شاهد (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شخصان مصرعهما، (ليل الثلاثاء الأربعاء)، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض. وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى وقوع 5 إصابات أيضا جراء الحادث، كما نشر صورا أظهرت انهيارا كاملا للمبنى ومحاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين. وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته". كانت فرق الدفاع المدني السعودي، تمكنت من إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض، عقب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في جدة 23 أغسطس/آب المنصرم. كانت فرق الدفاع المدني السعودي، تمكنت من إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض، عقب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في جدة 23 أغسطس/آب المنصرم.

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