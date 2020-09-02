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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي يتلقى "خبراً سيئا" من مأرب عقب وصوله إلى الرياض وهذا ما قاله !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس هادي، برقية عزاء ومواساة في مقتل الشيخ ربيش علي وهبان العليي، عضو مجلس النواب، وهو يقود هجوم مضاد على جماعة الحوثي في منطقة المخدرة جبهة صرواح غرب مأرب . وأشاد الرئيس في البرقية "بمناقب الفقيد وبطولاته التي سطرها مع قبائل ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد جماعة الحوثي الانقلابية". ولفت هادي إلى "أن الوطن خسر برحيل الشهيد أحد أبرز الشخصيات الإجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني الذي تحاول ميليشيا الحوثي نقله إلى اليمن " . وعبر عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان الرئيس هادي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من أمريكا بعد رحلة علاجية استمرت لأيام. والشيخ "العليي" هو شيخ مشائخ الحيمتين، وأحد أبرز الوجاهات والقيادات القبلية والسياسية بمحافظة صنعاء. وشغل الشيخ وهبان العليي، منصب نائب رئيس مجلس مقاومة صنعاء، والذي تم تشكيله في مأرب، عقب انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014. الجدير بالذكر أن الشيخ "العليي" هو عضو مجلس النواب، عن الدائرة 221، بمديرية الحيمة الخارجية، والكتلة البرلمانية لنواب حزب التجمع اليمني للإصلاح. وشغل في البرلمان لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.

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