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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..مصادر عسكرية تحسم الشكوك وتكشف حقيقة استعادة الجيش السيطرة على مديرية " ماهلية" بمأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر عسكرية بمأرب عن تمكن قوات الجيش الوطني،من استعادة السيطرة على مركز مديرية ماهلية بعد سقوطها في قبضة الحوثيين خلال الساعات الماضية . وأكدت المصادر لـ"اليمني اليوم" أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على مركز مديرية "ماهلية"بعد ساعات من تسلل مجاميع حوثية إلى مركز المديرية ومحاولة السيطرة عليها.

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