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عدن - ياسمين التهامي - الإعدام لـ7 مواطنين سعوديين بسبب احتفال عاشوراء !

قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، إن محكمة، قضت بالإعدام على 7 من أعضاء تنظيم الدولة، بسبب هجوم مسلح نفذوه عام 2014، وأودى بحياة 8 من السعوديين الشيعة في الأحساء شرق البلاد. وكان أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بالتنظيم فتحوا النار، على سعوديين شيعة كانوا يحتفلون بذكرى عاشوراء في قرية الدالوة مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية، في حسابها بموقع تويتر أن المتهمين السبعة حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن 25 عاما لكل منهم. وشهد العام 2014، تنفيذ عدة هجمات مسلحة في السعودية ، فور دعوة أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في ذلك الوقت مناصرين سعوديين لتنفيذ هجمات داخل المملكة بدلا من المشاركة في القتال في سوريا والعراق. وقالت السلطات السعودية إن أغلب الهجمات استهدفت الأقلية الشيعية في البلاد أو ضباط الأمن ونفذها أشخاص بايعوا تنظيم الدولة وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها في منشورات على الإنترنت. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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