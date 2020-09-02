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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن..مصادر عسكرية تكشف حقيقة السقوط الوشيك لثالث مديريات "مأرب" بقبضة الحوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر عسكرية عن سقوط مركز مديرية ماهلية تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب، عقب معارك عنيفة خاضتها قوات القبائل وأفراد من الجيش المعترف به. وأوضحت المصادر أن المليشيا الإنقلاية، تمكنت من السيطرة على أطراف مديريتي رحبة والجوبة بعد سيطرتها على مديرية ماهلية. المصادر لفتت أن سيطرة المليشيا على تلك المناطق تهدد خط الإمداد الوحيد لمديرية رحبة، كونه يمر عبر نفس الخط الواصل ما بين محافظتي مأرب والبيضاء. وقتل قرابة 15 من الجيش والقبائل وفقا للمصادر، فيما لم يعرف عدد قتلى الحوثيين.

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