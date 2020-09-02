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عدن - ياسمين التهامي - وزير يمني اسبق يكشف عن المدينة التي توقع عودة الرئيس "هادى" اليها من أمريكا ويعلق بخيبة أمل.."ربما نسي أنه مشير .. وقائد أعلى للقوات المسلحة"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان على عودة الرئيس هادي من أمريكا إلى الرياض . وقال الرويشان في تغريدة على حسابه في "تويتر " وكما تابع " اليوم برس" بقوله :"توقّعت أن يعود الرئيس هادي بعد رحلته العلاجية في أمريكا إلى مأرب وليس إلى معتقل الرياض! وتابع بقوله : ظننت وخاب ظني للمرّة الألف! ربما نسي أنه مشير .. وقائد أعلى للقوات المسلحة! هذا وكان قد عاد الرئيس هادي صباح اليوم من مدينة كليفلاند الامريكية إلى الرياض بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.

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