شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..مقتل الشيخ ربيش العليي في معارك مارب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر مطلعة لراي اليمن بمقتل الشيخ ربيش بن وهبان العليي عضو مجلس النواب واحد زعماء قبائل صنعاء في المعارك الدائرة بجبهة المخدرة بمارب وسط اليمن. والشيخ ربيش علي وهبان العليي برلماني يمني، عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب التجمع اليمني للإصلاح.

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