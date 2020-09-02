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عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة بين مسلحين وسط العاصمة الرياض ومطاردة في الشوارع وتصادم السيارات .. وكاميرا المراقبة توثق المشهد (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاصمة السعودية الرياض اشتباكات وتبادل إطلاق نار أشبه بحرب الشوارع بين عدد من الأشخاص. وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطاردة بين ثلاث سيارات، واصطدامهم ببعضهم ما أدى إلى توقف سائق أحد السيارات ونزوله بمسدسه ليفتح النار بشكل عشوائي على الآخرين. وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع وسط روايات متباينة عن سبب الحادثة التي وقعت في أحد أحياء العاصمة الرياض وأحدثت حالة من الذعر والرعب بين سكان المنطقة. وقال ناشطون إن ما حدث مطاردة بين الشرطة السعودية وتجار مخدرات بينما أكد آخرون أن الحادثة مشاجرة بين سعوديين بسبب خلافات بينهم. وكانت مشاجرة جماعية عنيفة وقعت في حي الفيحاء شرق العاصمة الرياض يوليو الماضي تم سماع إطلاق نار خلالها كما شوهدت سيارات تدهس مشاركين فيها. فيديو يظهر اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في #السعودية .. ! pic.twitter.com/vDljLoxkry — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 1, 2020

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