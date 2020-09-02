شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يكشف مفاجأة بشأن مصير قائد القوات السعودية في اليمن الأمير “فهد بن تركي” وابنه بعد إقالتهما ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “مجتهد” يكشف مفاجأة بشأن مصير قائد القوات السعودية في اليمن الأمير “فهد بن تركي” وابنه بعد إقالتهما !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المغرد الشهير "مجتهد" إن السلطات السعودية اعتقلت قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز، ونجله عبد العزيز. وغرّد "مجتهد": "اعتقال فهد بن تركي بعد أن فسّر ابن سلمان بعض تصرفاته أنها مقدمة لانقلاب عليه من خلال القوات التي تخضع له، ويؤيّد ذلك اعتقال ابنه نائب أمير الجوف معه ومجموعة من كبار الضباط". وتابع: "لن تكون هذه الأخيرة، ومن المتوقع اعتقالات جديدة في صفوف آل سعود والعسكريين". اعتقال فهد بن تركي (قائد القوات المشتركة) بعد أن فسر ابن سلمان بعض تصرفاته أنها مقدمة لانقلاب عليه من خلال القوات التي تخضع له، ويؤيد ذلك اعتقال ابنه نائب أمير الجوف معه ومجموعة من كبار الضباط لن تكون هذه الأخيرة، ومن المتوقع اعتقالات جديدة في صفوف آل سعود والعسكرييين — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2020 وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إقالة فهد بن تركي، ونجله عبد العزيز من منصبيهما. وقالت الوكالة إن الأميرين وعددا من الضباط والموظفين في وزارة الدفاع التي يرأسها ولي العهد، محمد بن سلمان، أحيلوا إلى التحقيق بتهم فساد. وتابعت بأنه أحيل إلى ابن سلمان تعاملات مالية مشبوهة في الوزارة، وحققت فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وترتبط بالأمير المقال ونجله. وتضمنت إحالة ابن سلمان رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها. وجرى تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وشملت الأوامر الملكية كذلك إعفاء أربعة مسؤولين آخرين بوزارة الدفاع وإحالتهم للتحقيق الذي ستتولاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. المصدر: عربي 21

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مجتهد” يكشف مفاجأة بشأن مصير قائد القوات السعودية في اليمن الأمير “فهد بن تركي” وابنه بعد إقالتهما ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.