شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الخطوط الجوية السعودية تعلن عن 7 شروط للمسافرين الراغبين بدخول المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الخطوط الجوية السعودية عن شروط جديدة لنقل المسافرين الدوليين عبر الخطوط الجوية السعودية ، من بينها : إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.



وألزمت الخطوط السعودية جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

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وذكرت الخطوط السعودية أنه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية:

1- يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

2- سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

3- يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقَي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

4- يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

5- يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أيّ من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

6- يجب على الضيوف الدخول إلى تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

7- يجب على الضيوف اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسبما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.