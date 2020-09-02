شكرا لمتابعة خبر عن الامم المتحدة تكشف عن الدولة العربية الوحيدة التي فقدت سيطرتها على فيروس كورونا القاتل ( ليست اليمن ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الامم المتحدة تكشف عن الدولة العربية الوحيدة التي فقدت سيطرتها على فيروس كورونا القاتل ( ليست اليمن )

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من أن الداعمين لطرفي الحرب في ليبيا يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة، في وقت يبدو فيه أن فيروس كورونا "يخرج عن السيطرة" بالبلاد.

وقالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة لمجلس الأمن الدولي، إن نحو 70 رحلة إمداد هبطت في المطارات الشرقية دعما للجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر منذ الثامن من يوليو.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

شاهد: عسكري يُصاب بشلل رباعي بسبب “الحسد”.. مفاجأة بشأن ما حدث له بعد اكتشاف صاحب العين

الامم المتحدة تكشف عن الدولة العربية الوحيدة التي فقدت سيطرتها على فيروس كورونا القاتل ( ليست اليمن )

أمير قطر يقهر محمد بن زايد بتصريح مثير عن التطبيع مع اسرائيل

شاهد : سيدة تحتفظ بوجبة ماكدونالدز 24 عاماً .. وعندما فتحتها كانت المفاجأة !

المملكة تعلن حظر شامل للتجوال غدا الخميس والجمعة لمدة 24 ساعة على مدينتين كبيرتين احداهما العاصمة

ثلاثة صواريخ تصيب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية... فيديو

لماذا أصدرت السعودية أحكاما بإعدام على 7 أشخاص وماهي تهمهم

أول تعليق لوالد المختطف “موسى الخنيزي” بعد صدور حكم القتل تعزيرًا على “خاطفة الدمام”

بشرى سارة لللمغتربين اليمنيين في 7 مناطق داخل المملكة يعلنها السفير اليمني في الرياض شخصيا

دولة عظمى تثير غضب تركيا وتوجه للرئيس اردوغان طعنة غادرة

كيد النساء..هددها خطيبها بنشر فيديو لها فاتقمت منه بطريقة مروعة

ألمانيا تباغت دول الاتحاد الاوروبي بهذا الاجراء الذي اثلج صدور مليار مسلم..شاهد ماذا فعلت المانيا للمسلمين

Advertisements

صحيفة روسية تباغت الجميع وتكشف موقف الملك سلمان من التطبيع الاماراتي مع اسرائل

القضاء السعودي :القتل تعزيرا لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجنا للمتهم اليمني

محجبة تثلج صدور المسلمين بردها الشجاع على عنصري بريطاني هاجمها في لتدن( فيديو )

مأذنة مسجد في بلد عربي تصدح بالغناء لمطربة لبنانية بدلا عن الاذان ( فيديو )

رئيس الوزراء يعلن رسميا استقالته من منصبه ويعترف انه عاجز عن اداء مهامه

اخطر شجرة في العالم..لاتقترب منها لانها ستقضي عليك ( 2 صور )

الصين تدق ناقوس الخطر..فيروس كورونا القاتل ينتقل للبيوت بطريقة لا تصدق

خبير أمريكي يكشف معلومات مخيفة ويؤكد بالدليل القاطع ان نهاية العالم وشيكة

تقرير طبي رسمي يحسم الأمور ويوقف الجدل بشأن الطفلة اليمنية خديجة (وثيقة)

المملكة تحتجز 300 نزيل وتمنعهم من مغادرة الفنادق بعد حدوث هذه الكارثة

بيان شديد اللهجة من شيخ الأزهر ردا على إحراق القرآن الكريم في المملكة ( صورة )

مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما .. والكشف عن الجاني ودوافعه

وأشارت إلى أنه خلال الفترة نفسها، نقلت 30 رحلة جوية وتسع سفن للشحن مواد إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.

من جهة أخرى، حذرت وليامز من أن أي عمل غير محسوب "قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها".

وأدى الصراع الليبي ومنع قوات شرق ليبيا تصدير النفط إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وسط تصاعد سريع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أجزاء من ليبيا حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى الضعف خلال الأسبوعين الماضيين ووصل إلى 15156.

وقالت: "تتخذ الزيادات المطردة منحى مقلقا مع الإبلاغ عن انتقال العدوى في أوساط المجتمعات المحلية في بعض المدن الرئيسية في ليبيا.

المصدر: رويترز