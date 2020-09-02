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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في 7 مناطق داخل المملكة يعلنها السفير اليمني في الرياض شخصيا

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بشرى سارة لللمغتربين اليمنيين في 7 مناطق داخل المملكة يعلنها السفير اليمني في الرياض شخصيا

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مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما .. والكشف عن الجاني ودوافعه�ف السفير اليمني في الرياض الدكتور شايع محسن الزنداني بشرى سارة للمغتربين اليمنيين المقيمين في مناطق خارج الرياض ، والذين لايستطيعون القدوم الى السفارة لانهاء المعاملات القنصلية نظرا لبعد مناطقهم عن مقر السفارة في العاصمة الرياض .

وقال السفير الزنداني ان عدد من العاملين في السفارة سيتوجهون في الاسابيع القادمة الى تلك المناطق لاجراء المعاملات القنصلية سواء استخراج جواز جديد او تمديده او فصل الاولاد واستخراج جوازات جديدة لهم ، وتنفيذ كل المعاملات الاخرى المتعلقة بالمغتربين اليمنيين المقيمين في تلك المناطق .

وقال السفير الزنداني " لم نتمكن من تحريك لجان السفارة الى تلك المناطق البعيدة التي تجعل المقيمين يتكبدون عناء السفر وصرف الكثير من المال والوقت بسبب جائحة كورونا ، والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات السعودية حينها ، ولكن الحمد لله الامر توقف وسوف نبعث باللجان للقيام بعملها في خدمة اليمنيين في تلك المناطق "

جاء ذلك في اللقاء الخاص الذي اجرته قناة "سهيل مع السفير الزنداني " والذي كشف فيه كثير من الامور المتعلقة بالخدمات والجهود التي تبذلها السفارة والقائمين عليها للتخفيف من معاناة المغتربين في شتى ربوع المملكة العربية السعودية الشقيقة .