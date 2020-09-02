وجدوها في وادٍ مطمورة بالطين.. العثور على جثة طفلة من ضحايا حادثة السيارة التي جرفها السيل بإب

عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على جثة أخر ضحايا السيارة التي جرفتها سيول الأمطار، عصر الاثنين 24 أغسطس الماضي، بمدينة إب (وسط اليمن).

وكانت سيول الأمطار قد جرفت سيارة بداخلها 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال، في الـ25 من أغسطس الماضي، وماتوا جميعًا، باستثناء السائق "فواز الشرماني، والذي فقد خمسة من أسرته، فيما نجا هو بأعجوبة من الحادث الذي هز اليمن بأكملها.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين، عثروا على جثمان الطفلة "ثريا جزيلان الحاشدي (14 عاماً) في السائلة، جوار مبنى الجوازات، القريبة من منطقة المشاعبة، وادي دار الشرف بمدينة إب، بعدما جرفتها السيول الثلاثاء قبل الماضي.

وذكرت المصادر أن جثمان "ثريا" وجدت مطمورة بالطين والإطارات التالفة، بعد عشرة أيام من البحث إثر غرقها مع عائلتها في محافظة إب.

Advertisements

والضحايا هم طفلاه محمد فواز الشرماني (11عاما)، لطف فواز الشرماني (6 أعوام)، وشقيقته كفى محمد الشرماني (20 عاما)، و قاسم جزيلان الحاشدي (13 عاما)، وثريا الحاشدي (14 عاما)".

وكان مواطنون عثروا في وقت سابق على أربع جثث بعضها جرفتها السيول إلى محافظات أخرى في الضالع ولحج.

وهزت هذه الحادثة اليمن بأكملها، بعد نشر ناشطون لصور ومقاطع فيديو للأطفال الذين كانوا بداخل السيارة، وهم يستغيثون يطلبون من المواطنين إنقاذهم، قبل أن تجرفهم السيول مع السيارة التي غرقت بشكل كامل، ولم يستطع أحد إنقاذهم.