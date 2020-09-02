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الخنبشي يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخنبشي يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء

متابعات_ الخليج 365

أشاد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، بجهود قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، في تسيير العمل الخدمي والتنموي وتكريس أجواء الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل ناجح.

 

 

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وأشار خلال اجتماعه اليوم، وكلاء المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري والمهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي، الى ان مديريات وادي حضرموت والصحراء، مثلت نموذجا متميزا للإدارة المحلية وتلمس احتياجات وهموم المواطنين والاستغلال الأمثل لمواردها في مجالات التنمية.

 

وأكد الخنبشي دعم الحكومة لاستمرار وإنجاح هذه التجربة بما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المجتمع المحلي، منوها بأهمية استمرار لجهود والحفاظ على النموذج المتميز الذي تقدمه حضرموت من خلال احتضانها للعديد من الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية.

 

بدوره تطرق الوكيل الكثيري الى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، إضافة إلى الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

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