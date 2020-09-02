البحسني يوجه شركة النفط فرع ساحل حضرموت بتوفير 100،000 لتر ديزل بصورة عاجلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، شركة النفط فرع ساحل حضرموت، بتوفير 100،000 لتر ديزل بصورة عاجلة لاستمرار تموينات المياه في مديريات ساحل حضرموت.



وأكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم أن توجيهات محافظ حضرموت بشأن توفير المحروقات لمؤسسة المياه تأتي بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، وتعزيز نقص المؤسسة لمادة الديزل، وذلك لضمان استقرار تموين مديريات الساحل بالمياه.

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