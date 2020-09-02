محافظ شبوة يدشن اعمال توسعة وسفلتت المدخل الشرقي لمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم اعمال التوسعة والسفلتة للمدخل الشرقي لمدينة عتق البالغ طوله 4 كيلو و700 متر وعرض 14 متراً مع جزيرة وسطينة بين الإتجاهين .



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كما دشن محافظ شبوة، اعمال الانارة لشارع الشهيد القميشي البالغ طوله ثمانية كيلو متر .

وعقب التدشين، أكد بن عديو على أهمية هذه المشروعات في تحسين المداخل الرئيسة لمدينة عتق والمظهر العام لها .. مشيراً إلى أنها تأتي في اطار خطط استكمال مشاريع البنية الأساسية لها في مجالي سفلتت شوارع المدينة وانارتها.

حضر التدشين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس، حسن البرمة، وعدد من المسؤولين .