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عدن - ياسمين التهامي - كيف تكتشف خيانة المرأة وانها على علاقة جنسية بشخص آخر؟



كيف تكتشف خيانة المرأة وانها على علاقة جنسية بشخص آخر؟ هل هناك أدلة قاطعة على خيانة الزوجة؟ ما هي علامات خيانة الزوجة لزوجها؟ وكيف يمكن اكتشاف خيانة المرأة؟ تعرف إلى علامات خيانة الزوجة على الرغم من أن الرجال يتحملون معظم اتهامات الخيانة الزوجية، فالحقيقة هي أن عدد النساء اللواتي أبلغن عن عدم إخلاصهن قد ازداد بنسبة 40٪ منذ عام 1990، كما أشرنا في مقال سابق حول الخيانة النسائية، إذا فالنساء مذنبات في الخيانة؛ لكن بخلاف نظرائهن من الرجال.. يتمتعن بقدرة جيدة للحفاظ على حياة مزدوجة بين الزواج والعلاقة خارج الزواج! وفي كثير من الأحيان يكون من المستحيل معرفة خيانة الزوجة، فكيف يفترض بك أن تعرف ما إذا كانت زوجتك تخونك؟.. من الممكن أن تقول إن لديك شكوك، لكن قبل أن تفتعل أي مواجهات أو تتوصل إلى أي استنتاجات، تحتاج إلى التعرف على العلامات الخفية التي تدل على الخيانة النسائية من خلال هذا المقال. اخبار التغيير برس إشارات جنسية على خيانة الزوجة أن تدعوك باسم آخر خلال الجماع: لكل زلة لسان في الأمور المتعلقة بالجنس، فإذا استمرت زوجتك في مناداتك باسم آخر في السرير، يعني ذلك وفق الطبيبة النفسية راماني دورفاسولا (Ramani Durvasula): "أنها إما تتمنى لو كنت شخصاً آخر أو أنها تخونك مع شخص آخر". تطلب تجربة أشياء جديدة في غرفة النوم: على الرغم من أهمية الصراحة بين الزوجين حول الرغبات الجنسية لكل منهما؛ فإن طلب زوجتك (فجأة) تجربة شيء جديد في الجنس أمر يدعو للقلق، ووفق مؤلف كتاب "دليل البقاء على قيد الحياة" المتخصص النفسي الدكتور دون ديفيد لوسترمان (Don-David Lusterman): "لا بد أن زوجتك تتعلم هذه الحيل الجديدة من شخص ما.. إذا لم يكن هذا الشخص أنت؛ فمن المرجح أكثر أنها تحصل على إلهامها من رجل آخر". تولي اهتمام أكبر بمظهرها: من المهم أن تستعد زوجتك لإعادة إحياء علاقتكما من خلال الاهتمام بمظهرها، لكن إذا كنت تواجه مشكلات لفترة طويلة من الوقت، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن شخصاً مهماً آخر يشغل تفكيرها وتريد أن تبدو بمظهر جيد خلال المراحل الدقيقة لهذه العلاقة الجديدة، يقول مستشار الزواج جوناثان بينيت (Jonathan Bennett): "إذا كانت زوجتك لا تهتم كثيراً بمظهرها، لكنها فجأة قامت بتغييرات كبيرة، مثل شراء ملابس جديدة لم تعتد على ارتداء موضتها أو وضع مساحيق التجميل أكثر، فقد يشير ذلك إلى محاولة إثارة إعجاب شخص آخر". تستعد جسدياً لكن ليس لك: إذا كانت زوجتك ستذهب إلى الصالون لتنظيف حاجبيها وخط البيكيني (فجأة)، فقد يكون من المفيد التفكير في أنها لا تفعل ذلك لمصلحتك، لن تبدأ النساء فقط في الاهتمام بمظهرهن أياً يكن.. عادةً ما يكون هناك سبب، وفي أكثر الأحيان السبب هو اهتمام رومانسي جديد. تُصاب بعدوى إحدى الأمراض الجنسية: إذا لم يكن لديك مرض ينتقل بالاتصال الجنسي (STD) وزوجتك بطريقة ما تُصاب، فمن الآمن أن تفترض أنها حصلت عليه عن طريق شخص آخر، وتقول المتخصصة النفسية الدكتورة رماني درفاسولا (Dr. Durvasula): "هناك بعض الطرق المادية التي يجب تذكرها لمعرفة ما إذا كان الشريك يخون، مثل ما إذا كان مصاباً بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي وليس لديك أحد هذه الأمراض". تبالغ للاهتمام برشاقتها من خلال التمارين الرياضية: تقول الدكتورة رماني درفاسولا (Dr. Durvasula): "إذا كانت زوجتك تخونك، فقد تأخذ نظام تدريب مكثف، لكن ليس بنوع من القرار التقليدي مثل قرارات السنة الجديدة"، بالطبع إذا كانت زوجتك تتحدث عن رغبتها بفقدان الوزن لأشهر وتلتزم أخيراً بنظام حمية صارم وباتباع التمارين الرياضية؛ فهذا ليس مدعاة للقلق.. لكن إذا كان اهتمامها بمظهرها يأتي على نحو مفاجئ لك! فقد يكون ذلك لأن لديها شخصاً جديداً تسعى لنيل إعجابه. العلامات السلوكية لخيانة الزوجة لم تعد تنشر صورك: إذا كانت زوجتك تقوم بتنظيف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أي دليل على علاقتك، فقد يكون ذلك علامة على أنها تخفيها بشكل فعّال لكي تجعلها تبدو متاحة، ووفقاً لخبيرة العلاقات الجنسية بيثاني ريكياردي (Bethany Ricciardi): "هذا ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق حياله". تعاملك كصديق أكثر من حبيب: يقول مستشار الزواج جوناثان بينيت (Jonathan Bennett): "إذا أصبحت تفاعلاتك مع شريكك أقل رومانسية.. فستكون علامة حمراء"، وإذا لاحظت أن زوجتك لم تعد تستخدم كلمات مثل "حبيبي" أو "عمري".. الخ في الحديث، حيث تكون زوجتك تدفعك ببطيء إلى منطقة الأصدقاء، وتسعى إلى تحويل علاقة خارج الزواج وربما عابرة إلى شيء أساسي في حياتها. لديها فضول في معرفة مكان وجودك بالضبط: تحتاج الزوجة التي تخون.. إلى معرفة مكان زوجها في جميع الأوقات من أجل التخطيط لمغامراتها العاطفية وفقاً لذلك، وإلا فإنها تخاطر بكشفها من قبل زوجها، بالتالي يدمر التمثيلية التي عملوا جاهدين على بنائها، رغم غباء هذه الطريقة في إخفاء علاقتها إلا أنها مؤشر قوي على خيانتها. تقلّ صراحتها: عندما لا تنجح علاقة ما؛ قد تلاحظ أن شريكتك باتت لا تتقاسم معك الحديث في بعض الأمور بصراحة، ويوضح الاختصاصي الاجتماعي رافي بيلك (Raffi Bilek): "المشاركة هي علامة على التقارب والاتصال بين الزوجين، وعندما يتدهور ذلك فهي علامة على أنك أصبحت أقل انفتاحاً، وإذا كانت الزوجة خائنة، فمن المحتمل أن يحصل منها على الكثير من الصمت والغموض حول ما تفعله في وقتها". تحضر لك الهدايا من دون مبرر أو مناسبة: كلنا نحب الحصول على هدايا من الأشخاص المهمين في حياتنا ولكن إذا كانت زوجتك تبالغ في ذلك وتحضر هدايا ثمينة، فيمكن أن تحاول فقط أن تخفف من تأنيب ضميرها، تشرح الخبيرة في العلاقات شارلوت ريفرز (Charlotte Rivers): "من المعروف أن أحد أسباب تقديم الهدايا من دون مناسبة معينة؛ هو طريقة يتبعها شخص ما عندما يشعر بالذنب تجاه شيء ما، فبماذا يمكن أن تكون زوجتك مذنبة؟ على الأرجح الخيانة". تتجاهلك: قد تكون الخائنة ممثلة بارعة في الحفاظ على تمثيلية زواج سعيد (على الأقل لفترة من الزمن)، ولكن من الصعب جداً أن تمحو الأفكار حول عشيقها، تقول الاختصاصية النفسية وخبيرة الزواج لورا دابني (Laura F. Dabney): "إنها ليست علامة جيدة عندما تتحدث عن تراجع التوافق بينكما والمشاكل بينكما، بينما تتجاهلك زوجتك وتتمتع بنظرة شاردة في عينيها، فهذا يعني على الأرجح أنها بدلاً من الاهتمام بك، تفكر في علاقة جديدة تشعل الحب في قلبها". تمضيان وقتكما بعيداً عن بعضكما: يقول عالم النفس السريري ديفيد سي. أتكينز (David C Atkins): "إن أحد علامات التحذير المبكرة حول علاقة ما لدى أحد الشريكين؛ هو قضاء وقت طويل بعيداً عن الآخر، وقد لُوحظ أن أزواج النساء الذين خانوا؛ أشاروا إلى أنهم لا يعتقدون أنهم بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد للعمل على إصلاح علاقاتهم مع زوجاتهم، مما أدى إلى أن الزوجات وقعن في الخيانة مع شخص كان على استعداد لالتقاط حالة الركود في العلاقة". لن تدعك تساعدك ببعض الأعمال المنزلية مثل غسيل الثياب: في كثير من الأحيان يرتبط هذا الطلب الفردي ارتباطاً مباشراً بالخيانة، نظراً لأن الغسيل يمكن أن يخفي علامات على علاقة غرامية (مثل الإيصالات في الجيوب أو نفحة محتملة من العطور التي لا تخصك). هاتفها دائماً صامت: إذا كانت زوجتك تستخدم هاتفها للتواصل مع عشيقها، ستتأكد من أنها ستضع هاتفها على الصامت لتجنب أي أسئلة حول المكالمات أو الرسائل النصية التي تردها، فكر في الأمر بهذه الطريقة: من المرجح أن تكون أقل تشككاً في أن تقوم زوجتك بإسكات هاتفها بينما ستلفت نظرك في حال تجاهلت المكالمات أو الرسائل النصية. غيرت أرقام السرّ لحساباتها الشخصية: معظم الأزواج يثقون بعضهم البعض بما يكفي لمشاركة كلمات المرور للحسابات الشخصية، لذا إذا لم تغير زوجتك كلمات المرور في حساباتها الإلكترونية مع مبرر خشية الاختراق؛ فمن المحتمل أن يكون هناك شيء في حساباتها لا تريدك أن تراه (مثل الرسائل الحسية). تتلقى مكالمات هاتفية غامضة: من المؤكد أن تلك المكالمات الهاتفية الغامضة يمكن أن تكون مزعجة، ولكن إذا كانت مجرد خطأ مثل ما تدعي زوجتك؛ فلماذا تستمر في الرد عليها والخروج للحديث؟ المرأة الخائنة تبالغ تبقى غالباً متأخرة في عملها: كن حذراً إذا قالت زوجتك أنها تقضي ساعات إضافية في المكتب، فربما العمل إلى وقت متأخر سبب لإخفاء خيانتها، أو من المحتمل أن تبقى لفترة أطول تقترب من زميل العمل الذي تتعامل معه بشكل رومانسي. تدقق على تفاصيل لم تعرها انتباه سابقاً: في بداية زواجك تسأل زوجتك عن يومها وستعطيك إجابات أساسية حول العمل أو المنزل، رغم ذلك عندما تسأل زوجتك عن يومها.. وتبدأ بسرد تفاصيل مملة حول ما تناولته على الغداء ومع من تحدثت في العمل، كذلك جميع المشاريع الجديدة التي تم تكليفها بها وكل تلك الأمور التي لم تكن تهتم بالحديث عنها (وأنت أدرى بها)؛ فتبدو وكأنها تهتم بتلك التفاصيل التي لم تكن تعرها انتباه، لتأكيد قصتها فالأرجح أنها تخونك. الزوجة الخائنة تدافع عن نفسها تتهمك بالخيانة: من سخرية القدر إن هذه طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت زوجتك وفية لك؛ كم مرة تتهمك فيها بالخيانة؟ فمن يخون الأشخاص المهمين سيُظهر شعوره بالذنب من خلال اتهامهم، على شكل لعبة اللوم، فغالباً ما تكون هذه الاتهامات علامة على الشعور بالذنب، حيث ستلقي زوجتك اللوم عليك، مما سيؤدي إلى أن تكون في وضع الدفاع كما تشتتك عن أفعالها، ولأن المرأة الخائنة تشعر بالانزعاج الشديد أثناء هذه المحادثة، فإنك تعتقد أنها تكره الخيانة ولن ترتكب ذلك معك مطلقاً، عندما تكون في الواقع قد فعلت. تتجنب أصدقائك: أي امرأة تخفي سراً كبيراً مثل الخيانة، تنأى بنفسها قدر المستطاع عن زوجها ودائرته الداخلية، فكلما ابتعدت عن مجموعة أصدقائك؛ زادت مخاطر الكشف عن شيء ما عن علاقتها المشبوهة، إذا كانت المرأة تستعد لترك زواجها فإنها تريد العمل على إيجاد حياة لا تنطوي على كل ما يتعلق بزوجها أو أي من أصدقائهم وعائلتهم. تتجنب الذهاب لمطاعم معينة: أنت تقترح تجربة مطعم جديد، ولكن بدلاً من التحمس لاحتمال الخروج عن الروتين، تتوتر زوجتك وتقترح البقاء في المنزل والطهي بدلاً من ذلك، ووفقاً للاختصاصية النفسية وخبيرة الزواج لورا دابني (Laura F. Dabney): "فقد يرجع السبب في ذلك إلى أن حبيبها الجديد يكثر من الذهاب إلى المطعم الذي اقترحته، ولا ترغب في المخاطرة". تقول أنها غير سعيدة: استمع إلى زوجتك عندما تقول لك: أنها غير سعيدة.. فالنساء اللاتي قلن إنهن "لم يكن سعداء" في زيجاتهن أكثر احتمالا للخيانة مقارنة بالنساء اللاتي يصفن أنفسهم بأنهن "سعداء جداً" في زيجاتهم، بالإضافة إلى ذلك قد تعتقد النساء أن العلاقة مقبولة إذا كان الزواج غير سعيد، وكلمة مقبولة تعني نتائج ترتبط ربما بالخيانة النسائية، فاعمل على إعادة إحياء حياتك الزوجية (وسنتحدث عن ما ينبغي عليك فعلك في حال اكتشفت خيانة زوجتك في مقال قادم). تتحدث عن الخيانة.... كثيراً: قد لا تتجرأ زوجتك وتخبرك مباشرة أنها تعيش علاقة غرامية خارج الزواج، لكن إذا كنت تعرف كيف تقرأ بين السطور، فإن كلماتها قد تكون مؤشراً على أن شيئاً غير وفيّ يحدث خلف الكواليس، قد تقول أشياء مثل "ما هي أفكارك حول علاقة مفتوحة؟" أو "هل أخبرتك أن (فلانة) في العمل تخون زوجها؟" وعلى الرغم من أن هذه ليست اعترافات مسبقة بارتكاب الخيانة، لكنها علامات على أن زوجتك لديها تفكير برجل آخر إن لم تكن على علاقة به. تغضب منك حول كل شيء: حتى الأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض سيقاتلون في بعض الأحيان، لكن عادة ما تكون تلك الشجارات حول شيء مهم، مع ذلك قد تجد الزوجة الخائنة أن كل ما يفعله الشريك بغيض، مما يؤدي إلى القليل من الشجارات التي لا معنى فلا يدقق فيها، عندما تخونك فكل ما تفعله سيكون خاطئاً أو فظيعاً أو غبياً. تحب قضاء المشاوير وحيدة: عادة تذهب أنت وزوجتك للتسوق معاً كل يوم عطلة، ولكنها في الآونة الأخيرة كانت تتذرع بأسباب حاجتها إلى الذهاب بمفردها، ربما تتذرع بزيارة صالون التجميل أو تكون حجتها لقاء صديقة لتناول طعام الغداء، أيا كان المشوار ولو نزهة قصيرة فإنها لا تفضل وجودك إطلاقاً، إذا كنت تشك في مكان وجود زوجتك خلال هذه الرحلات المنفردة، فما عليك سوى الإصرار على مراقبة زوجتك على طول يوم واحد لمعرفة ما تفعله.

