شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... مقتل عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح، ربيش علي وهبان بمعركة مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . عدن - ياسمين التهامي - . قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedقتل عضو مجلس النواب عن حزب تجمع الاصلاح، ربيش علي وهبان، بمواجهات عسكرية عنيفة ضد المقاتلين الحوثيين، في مديرية مدغل غربي محافظة مارب

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