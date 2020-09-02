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عاجل... مقتل عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح، ربيش علي وهبان بمعركة مارب

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عدن - ياسمين التهامي - .

 

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https://t.me/yemen2saedقتل عضو مجلس النواب عن حزب تجمع الاصلاح، ربيش علي وهبان، بمواجهات عسكرية عنيفة ضد المقاتلين الحوثيين، في مديرية مدغل غربي محافظة مارب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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