شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعلن رسميا الموافقة والسماح لكافة رحلات الطيران الإسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية رسميا الموافقة على السماح لكافة رحلات الطيران العادية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، بالمرور عبر أجوائها. وتفصيلا أعلنت وزارة الطيران المدني السعودي، عن الموافقة على طلب الإمارات بالسماح بعبور أجواء البلاد للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول. من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن «مواقف بلادنا الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة للإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة». وأضاف: «نقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية».

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