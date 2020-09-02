جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز في مبادرة إنسانية من طرف واحد وتنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي، أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز عن 20 أسيراً من أسرى المرتزقة. وتم إطلاق سراح الأسرى بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والرسمية والأمنية، وجرى تسليمهم لأهاليهم من قبل أمن ومخابرات محافظة تعز. وعبر الأسرى عن شكرهم وتقديرهم لقائد الثورة وللأجهزة الأمنية لما لاقوه من حسن التعامل، مطالبين الطرف الآخر سرعة الاستجابة لهذه المبادرة ومبادلتها بالمثل. جدير بالذكر أن المبادرة تأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن 20 أسيراً من أسرى المرتزقة من طرف واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.