شكرا لقرائتكم خبر عن جابر يعلق على عودة الرئيس هادي إلى الرياض ويوجه دعوة لـ"الزبيدي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السياسي والاعلامي جابر محمد، على عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، الى الرياض قادما من الولايات المتحدة. وقال جابر محمد في تغريدة له: ‏عاد الرئيس هادي بسلامة الله إلى الرياض وستنطلق بأكثر جدية مشاورات تشكيل الحكومة.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed واضاف: اللواء الزبيدي تحدث في وقت سابق عبر اتصال مع الرئيس هادي وهو في أمريكا الآن أقول مجددا باستطاعة اللواء الزبيدي أن يذهب مباشرة إلى الرئيس مع ملف عسكري وأمني وسياسي يحمل خطة تنقذ، الجنوب والشمال وتصنع سلام.

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