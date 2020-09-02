لقاء هام بين الانتقالي وآل جابر وهذا ما تم الاتفاق عليه ويستبعد هادي والشرعية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اليمني اليهودي يوسف يفيدي الذي كما يقول بعض بهود اليمن انه اختطف في عهد الامامة وهو في عمر 10 سنوات واجبر على اعتناق الاسلام.. لكنه هرب إلى اسرائيل بعد 35 سنة.. . قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

كان قد زار مكه والمدينة في الحج مع المسلمين.. والتحق بثورة 26 سبتمبر الخالدة واصبح مديرا لمكتب نائب رئيس الجمهورية ومديرا للمخازن.. وزار العديد من الدول العربية والاسلامية قبل ان يتمكن من الفرار الى اسرائيل .. من صفحة اليهودي عاموس قباص السالمي على الفيس

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