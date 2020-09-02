المحكمة الجزائية تدين عصابة مسلحة بالإنتماء لتنظيم القاعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة 20 متهماً بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة، ومعاقبة أحدهم بالإعدام حداً وقصاصاً والسجن لآخرين فترات متعددة.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي إبراهيم العزاني، بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي الدكتور خالد الماوري بإدانة ما يعرف بـ”خلية تعز” التي تضم 20 مداناً بالتهم المنسوبة إليهم في قرار اتهام النيابة الجزائية ومعاقبة أحد المدانين بالإعدام حداً وقصاصاً وسجن بقية أعضاء الخلية فترات متعددة من خمس إلى 12 سنة.

وبرأت المحكمة المتهم عيسى محمد عبدالملك المسن من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية واعترافات المدانين المقدمة من النيابة الجزائية.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لما يسمى تنظيم القاعدة بمحافظتي تعز وأبين للقيام أفعال إجرامية ومهاجمة معسكرات الجيش وقتل الجنود والسطو المسلح على البنوك واغتيال عدد من ضباط الأمن السياسي بمحافظة تعز وإحداث تفجيرات في مباني الأمن العام بالمحافظة.

وتضمنت صحيفة الاتهام قيام أعضاء الخلية بالتقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة واختطاف الأجانب وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتوزعوا الأدوار فيما بينهم.