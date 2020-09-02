17 غارة على مأرب و 134 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 17 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديرية ماهلية، وشن سبع غارات على مديرية مدغل بمأرب. وفي محافظة الحديدة ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 134 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والجبلية و3 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية والدريهمي و17 خرقًا بقصف مدفعي و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

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