شكرا لمتابعة خبر عن مصدر : يكشف عن سبب عودة الرئيس هادي بشكل عاجل إلى العاصمة السعودية الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب، اليوم الاربعاء، عن سبب عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة السعودية الرياض، بشكل عاجل.

و نقلت وسائل إعلام عن مصدر في هيئة المستشارين قوله إن: عودة الرئيس هادي بشكل عاجل من أمريكا للرياض بهدف التشاور حول موقف من حزب التجمع اليمني للإصلاح وعدد من القيادات المحسوبة عليه.

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و ينتظر الرئيس هادي، جدول مشاورات معقدة ترعاها السعودية منذ نوفمبر العام الماضي، لتقاسم السلطة في المحافظات الجنوبية، فضلا عن معركة حاسمة ضد جماعة الحوثي على أبواب مدينة مارب.

و وصل هادي، إلى الرياض، اليوم قادما من الولايات المتحدة بعد نحو اسبوعين من خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية من اعتلال في القلب؛ وفق مصادر حكومية.

و في 12 اغسطس الماضي، غادر هادي مقر اقامته الدائم في الرياض، لاجراء فحوصات طبية، بمدينة كليفلاند الأمريكية، بعدما اجرى في السابق عملية قلب مفتوح، في مستشفى مايو كلينك الشهير.