شكرا لمتابعة خبر عن مستشفيات العاصمة المصرية : تكشف الحالة الصحية للطفلة اليمنية خديجه التي تعرضت للخطف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد تقرير طبي صادر عن مستشفيات “ابو الريش” في العاصمة المصرية القاهرة، بتاريخ امس الاول الاثنين ان الطفلة خديجة التي اثارت الرأي العام اليمني والمصري خلال الايامً السابقة، لاتعاني من تقيؤ دموي وان حالتها الصحية جيدة.

وجاء في التقرير الطبي ان الطفلة خديجة حضرت إلى المستشفى في تاريخ 2020/8/24، الموافق ليوم الاثنين الماضي، تشكو من تقيؤ دموي.

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واوضح التقرير، انه بعد الكشف الطبي على الطفلة وعمل المحاليل اللازمة وغسيل معدة تبين انه لايوجد اَي تقيؤ دموي ولا يوجد اَي أمراض أخرى مؤكدا انه تم حجز الطفلة في الطورائ لمدة 12 ساعة حتى صباح اليوم التالي والطفلة بصحة جيدة وتم خروجها حيث ان العلامات الحيوية بحالة جيدة (الضغط والسكر والأكسجين ونسبة الدم 11 ونصف)

الى ذلك اكد الطبيب اليمني غسان البذيجي المتابع الاول لقضية الطفلة خديجة منذ تاريخ 2020/8/14م، في منشورا بصفحتة على الفيس بوك، ان التقرير الصادر عن مستشفيات “ابو الريش” هو اول تقرير طبي رسمي يؤكد سلامة الطفلة.

اما بالنسبة لتقرير الطب الشرعي فقد أوضح الطبيب البذيجي، انه تم الكشف على الطفلة وسيظهر خلال الأيام او الاسابيع القادمة، مشيرا، الى ان هناك اجراءات طويله بهذا الخصوص.

وأضاف، نرجوا من الجهات المختصة التسريع بالكشف عن التقرير النهائي لإقفال هذه القضية التي حاول البعض الاسترزاق منها واستغلالها بطريقه غير قانونيه.