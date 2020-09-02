شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب وخسائر فادحة للحوثيين .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد جبهة ماهلية بمحافظة مأرب ، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي منذؤ ساعات الصباح الأولى ، ليومنا هذا الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م .

وأفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك العنيفة في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

Advertisements

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولم يتسنى لمحرر "الخليج 365" معرفة احصائية خسائر جماعة الحوثي حتى الأن بالأرقام ، غير أن المصادر أكدت تنكيل قوات الجيش الوطني بجماعة الحوثي ، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ويأتي هذا بالتزامن مع خسائر فادحة تلقتها جماعة الحوثي في جبهات قانية بالبيضاء وبئر المرازيق في الجوف ونهم بصنعاء.